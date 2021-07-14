В министерстве здравоохранения назвали противопоказания к вакцинации от коронавируса

Некоторым людям прививку действительно делать нельзя

Глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что люди, которым противопоказана прививка от коронавируса, более уязвимы перед коварной инфекцией. 

Однако есть случаи, когда ставить вакцину действительно нельзя. Например, прививаться нельзя, если есть гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата. Также запрещается вакцинироваться в случае, когда есть тяжелые аллергические реакции. 

В случае обострения хронических заболеваний вакцинацию лучше отложить на 2-4 недели после полного восстановления или ремиссии, пишет "Свободная пресса".

Ранее стало известно, как мошенники наживаются на массовой вакцинации.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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