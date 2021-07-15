Свежая статистика по коронавирусу в России на 15 июля

Свежая статистика по коронавирусу в России на 15 июля
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва
От COVID-19 умер 791 россиянин

По последним данным Оперштаба, в России зарегистрировано 5 882 295 случаев заражения коронавируса. За сутки в стране положительные тесты на инфекцию сдали 25 293 человек.

В Москве заболели 5237 горожан. В Подмосковье на самоизоляцию ушли 2444 жителей. В Санкт-Петербурге врачи поставили 1954 диагнозов "COVID-19". 

Умер за последние 24 часа 791 россиянин. Всего не справились с болезнью 146 069 человек.

Больничные листы закрыли за сутки 21 493 жителей страны. За все время эпидемии выздоровели 5 278 976 россиян. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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