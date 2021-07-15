Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
798 новости
По последним данным Оперштаба, в России зарегистрировано 5 882 295 случаев заражения коронавируса. За сутки в стране положительные тесты на инфекцию сдали 25 293 человек.
В Москве заболели 5237 горожан. В Подмосковье на самоизоляцию ушли 2444 жителей. В Санкт-Петербурге врачи поставили 1954 диагнозов "COVID-19".
Умер за последние 24 часа 791 россиянин. Всего не справились с болезнью 146 069 человек.
Больничные листы закрыли за сутки 21 493 жителей страны. За все время эпидемии выздоровели 5 278 976 россиян.
На Москву и Минск будут оказывать давление при помощи санкций, чтобы не допустить объединения двух стран
Аргументом для восстановления отношений ЕС с Россией станут озвученные в Женеве намерения ядерных держав