Власти полуострова решили последовать примеру Кубани

Заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский допустил, что на полуострове может быть введена обязательная вакцинация для туристов.

В эфире телеканала "Россия 24" чиновник рассказал, что сейчас в Крыму присматриваются к опыту Краснодарского края. Не исключено, что в скором времени путешественникам, решившим провести отпуск на курортах полуострова, для заселения в гостиницу понадобится наличие сертификата о вакцинации или проведение регулярного ПЦР-тестирования.

Также Лясковский добавил, что уже сейчас туристы могут сделать прививку от коронавируса на территории Крыма. При этом неважно, о каком компоненте идет речь.

Единственная проблема заключается в том, что сейчас на территории республики не так много "Ковивака" и "Эпиваккороны". Из-за этого могут возникнуть некоторые трудности для тех, кто прививался этими препаратами в других субъектах страны.

Напомним, что уже с 1 августа посетить курорты Кубани смогут только привитые туристы. Но прививку можно будет сделать на месте. Это послабление было сделано для того, чтобы не допустить массового отказа от уже купленных путевок.

Губернатор региона объяснил, что отдыхающие смогут вакцинироваться течение трех дней со дня заселения, пообещав обеспечить необходимое количество доз для всех желающих.