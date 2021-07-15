В Крыму могут ввести обязательную вакцинацию для туристов

В Крыму могут ввести обязательную вакцинацию для туристов
Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеВ Сочи открылся первый "свободный от коронавируса" пляж
Власти полуострова решили последовать примеру Кубани

Заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский допустил, что на полуострове может быть введена обязательная вакцинация для туристов. 

В эфире телеканала "Россия 24" чиновник рассказал, что сейчас в Крыму присматриваются к опыту Краснодарского края. Не исключено, что в скором времени путешественникам, решившим провести отпуск на курортах полуострова, для заселения в гостиницу понадобится наличие сертификата о вакцинации или проведение  регулярного ПЦР-тестирования. 

Также Лясковский добавил, что уже сейчас туристы могут сделать прививку от коронавируса на территории Крыма. При этом неважно, о каком компоненте идет речь. 

Единственная проблема заключается в том, что сейчас на территории республики не так много "Ковивака" и "Эпиваккороны". Из-за этого могут возникнуть некоторые трудности для тех, кто прививался этими препаратами в других субъектах страны. 

Напомним, что уже с 1 августа посетить курорты Кубани смогут только привитые туристы. Но прививку можно будет сделать на месте. Это послабление было сделано для того, чтобы не допустить массового отказа от уже купленных путевок. 

Губернатор региона объяснил, что отдыхающие смогут вакцинироваться течение трех дней со дня заселения, пообещав обеспечить необходимое количество доз для всех желающих.

Источник: "Россия 24" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость278200
Пожаловаться Ответить
Пендосов прямо в голову колите! С двух сторон сразу!
1
новости партнеров

Киев предупредили об опасности "Крымской платформы"

Украина рискует развязать новую холодную войну

Меркель воспользуется встречей Байдена с Путиным в своих целях

Аргументом для восстановления отношений ЕС с Россией станут озвученные в Женеве намерения ядерных держав

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1744 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей