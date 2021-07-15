В Сочи открылся первый "свободный от коронавируса" пляж

В Сочи открылся первый "свободный от коронавируса" пляж
Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Для прохода понадобится справка

Власти Краснодарского края продолжают бороться с распространением коронавирусной инфекции. Так, в Сочи официально открылся первый COVID-free пляж. 

Попасть на территорию смогут только обладатели сертификата о вакцинации или же те туристы, у которых есть документ, подтверждающий, что они уже переболели COVID-19. Также для прохода подойдет отрицательный ПЦР-тест. Если он, конечно, не просрочен. Напомним, что тест действителен в течение 72 часов. 

С инициативой об открытии пляжа, свободного от коронавируса, выступила гостиница "Рэдиссон Лазурная".

На входе теперь висит табличка, которая прямо указывает на то, что это место свободно от коварного вируса. Также у желающих посетить пляж проверяют документы. Для тех путешественников, у которых нет справок, доказывающих, что они здоровы, вход запрещен. 

Напомним, что с 1 августа начнут действовать новые ограничения, согласно которым курорты Краснодарского края смогут посетить только вакцинированные туристы. Однако для тех, кто не успевает привиться, было сделано послабления. 

Губернатор региона рассказал, что путешественники смогут сделать прививку прямо на курорте. 

О введении подобных мер также задумались в Крыму. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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