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В России число заболевших коронавирусом увеличилось на 25 704 человек. За все время эпидемии врачи выявили 5 907 999 случаев заражения инфекцией.
Москва продолжает оставаться лидером антирейтинга. За сутки в столице нашей страны 5382 горожан отправились на самоизоляцию. Следом идет Подмосковье, где зафиксировано 2484 новых диагнозов "COVID-19". В Санкт-Петербурге заразились 1948 жителей.
Выздоровели за последние 24 часа 21 932 россиян. Всего излечились 5 300 908 человек.
Летальных исходов заболевания коронавирусом за сутки оказалось 799. За все время эпидемии скончались 146 868 пациентов.
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