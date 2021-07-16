COVID-19 унес жизни еще 799 человек

В России число заболевших коронавирусом увеличилось на 25 704 человек. За все время эпидемии врачи выявили 5 907 999 случаев заражения инфекцией.

Москва продолжает оставаться лидером антирейтинга. За сутки в столице нашей страны 5382 горожан отправились на самоизоляцию. Следом идет Подмосковье, где зафиксировано 2484 новых диагнозов "COVID-19". В Санкт-Петербурге заразились 1948 жителей.

Выздоровели за последние 24 часа 21 932 россиян. Всего излечились 5 300 908 человек.

Летальных исходов заболевания коронавирусом за сутки оказалось 799. За все время эпидемии скончались 146 868 пациентов.