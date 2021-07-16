Уже 19 июля москвичи и гости города смогут свободно посещать кафе и рестораны

Как отметил глава российской столицы Сергей Собянин, систему QR-кодов ввели для стабилизации эпидемиологической обстановки. Одной из важных целей данной программы было сподвигнуть москвичей поставить прививку от COVID-19. Задачи, поставленные местными властями, были успешно реализованы и теперь от сертификатов можно отказаться.



Так, согласно результатам опроса мнения горожан, треть местных жителей решились вакцинироваться от коронавируса после внедрения обязательных сертификатов. Многие москвичи уже поставили прививку от опасного заболевания. На этом фоне эпидемиологическая обстановка в столице постепенно стабилизируется.

Власти особо подчеркивают, что введение QR-кодов было вынужденной мерой, от которой отказались, как только это стало возможным. Теперь работникам ресторанного бизнеса будет легче заниматься своей деятельностью, что является подспорьем для выхода из кризисной ситуации.

Также сообщается, что были успешно выполнены требования Роспотребнадзора по вакцинации не менее 60% от числа работников в сфере торговли и услуг. Многие компании уложились в срок и предоставили соответствующие сведения до 15 июля. Известно, что в образовательных структурах прививку поставили 66% работников, среди медиков привились порядка 70%. Для тех, кто не успел, сроки сдвинуты до 22 июля.

Нужно отметить, что Москва блестяще справилась с задачей по оперативному прививанию жителей. В кратчайшие сроки были развернуты пункты вакцинации, которые позволяют ставить прививку 160 тысячам человек в сутки. При этом вакцина доступна не только москвичам, но и трудовым мигрантам.

Вместе с тем в администрации мэра Москвы особенно подчеркнули, что отмена сертификатов не говорит о том, что карантинные требования не нужно выполнять. Люди все также должны носить маски и соблюдать социальное дистанцирование.