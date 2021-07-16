Система обязательных QR-кодов выполнила свою задачу и будет отменена - Собянин

Система обязательных QR-кодов выполнила свою задачу и будет отменена - Собянин
Сергей Собянин. Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com
Уже 19 июля москвичи и гости города смогут свободно посещать кафе и рестораны

Как отметил глава российской столицы Сергей Собянин, систему QR-кодов ввели для стабилизации эпидемиологической обстановки. Одной из важных целей данной программы было сподвигнуть москвичей поставить прививку от COVID-19. Задачи, поставленные местными властями, были успешно реализованы и теперь от сертификатов можно отказаться.

Так, согласно результатам опроса мнения горожан, треть местных жителей решились вакцинироваться от коронавируса после внедрения обязательных сертификатов. Многие москвичи уже поставили прививку от опасного заболевания. На этом фоне эпидемиологическая обстановка в столице постепенно стабилизируется.

Власти особо подчеркивают, что введение QR-кодов было вынужденной мерой, от которой отказались, как только это стало возможным. Теперь работникам ресторанного бизнеса будет легче заниматься своей деятельностью, что является подспорьем для выхода из кризисной ситуации.

Также сообщается, что были успешно выполнены требования Роспотребнадзора по вакцинации не менее 60% от числа работников в сфере торговли и услуг. Многие компании уложились в срок и предоставили соответствующие сведения до 15 июля. Известно, что в образовательных структурах прививку поставили 66% работников, среди медиков привились порядка 70%. Для тех, кто не успел, сроки сдвинуты до 22 июля.

Нужно отметить, что Москва блестяще справилась с задачей по оперативному прививанию жителей. В кратчайшие сроки были развернуты пункты вакцинации, которые позволяют ставить прививку 160 тысячам человек в сутки. При этом вакцина доступна не только москвичам, но и трудовым мигрантам.

Вместе с тем в администрации мэра Москвы особенно подчеркнули, что отмена сертификатов не говорит о том, что карантинные требования не нужно выполнять. Люди все также должны носить маски и соблюдать социальное дистанцирование.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Меркель после встречи с Байденом пригрозила России из-за транзита газа через Украину

Канцлер ФРГ подчеркнула, что у Европы есть инструменты наказать Москву

Лукашенко разрешил применить войска для разгона акций протеста

Лидер Республики утвердил поправки в законодательство, касательно вопросов защиты суверенитета страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1745 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей