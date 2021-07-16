Московские власти учли предложение единороссов отменить QR-коды

Снять требования позволяет ход прививочной кампании и снижение заражений ковидом

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что власти столицы прислушались к инициативе партии и Федерации рестораторов и отельеров по отмене QR-кодов для посещения точек общепита. Снять временные ограничения возможно – число заболевших уменьшается, также успешно идет вакцинация от ковида.



Напомним, об отмене запрета на посещение ресторанов и кафе в Москве без специального кода, свидетельствующего о перенесенном за последние полгода коронавирусе, отрицательном ПЦР-тесте либо вакцинации, объявил сегодня мэр города Сергей Собянин.

Как отмечается на канале "Единой России" в Телеграм, за последние дни число заразившихся ковидом значительно снизилось. Так, 14 июля зафиксировано 3966 случаев коронавируса в Москве. На основании этой информации партия обратилась к главе столицы с предложением отменить ограничения.

"Такая динамика по вакцинации и падающее число заболевших, теперь позволяют снять требования", – заявил Турчак.