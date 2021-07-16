Московские власти учли предложение единороссов отменить QR-коды

Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что власти столицы
прислушались к инициативе партии и Федерации рестораторов и отельеров по отмене
QR-кодов для посещения точек общепита. Снять временные ограничения возможно – число заболевших
уменьшается, также успешно идет вакцинация от ковида.
Напомним, об отмене запрета на посещение ресторанов и кафе в Москве без специального кода, свидетельствующего о перенесенном за последние полгода коронавирусе, отрицательном ПЦР-тесте либо вакцинации, объявил сегодня мэр города Сергей Собянин.
Как отмечается на канале "Единой России" в Телеграм, за последние дни число заразившихся ковидом значительно снизилось. Так, 14 июля зафиксировано 3966 случаев коронавируса в Москве. На основании этой информации партия обратилась к главе столицы с предложением отменить ограничения.
"Такая динамика по вакцинации и падающее число заболевших, теперь позволяют снять требования", – заявил Турчак.
Канцлер ФРГ подчеркнула, что у Европы есть инструменты наказать Москву
Лидер Республики утвердил поправки в законодательство, касательно вопросов защиты суверенитета страны