Власти Москвы своевременно расширили пункты вакцинации и избавили горожан от неудобств – эксперт

Увеличение мощностей в ходе прививочной кампании позволило избежать очередей в столице

Директор Центра экономической экспертизы ВШЭ Марсель Салиханов отметил, что решение городских властей расширить прививочные пункты было эффективным и своевременным. Благодаря этим мерам жители Москвы избежали очередей и неудобств.



Салиханов добавил, что увеличение темпов вакцинации произошло на фоне требования обеспечить вакцинацию 60 процентов сотрудников для предприятий сферы услуг к середине лета. Это послужило стимулом для работодателей.

"…важнейшим фактором стало увеличение мощностей по вакцинации и расширение количества мест, где можно вакцинироваться", – подчеркнул эксперт в разговоре с АГН "Москва".

Он напомнил, что сейчас совокупная мощность московских прививочных пунктов – 124 тысячи человек в сутки. Если сравнивать с началом лета, показатели выросли в четыре раза.

Эксперт также сообщил, что число желающих сделать прививку от коронавируса значительно выросло начиная со второй половины июня. Так, к середине мая первый укол сделали порядка 15 процентов горожан, а уже через месяц привившихся первым компонентом насчитывалось 30 процентов.

"Таким образом, первые 15% охвата вакцинацией были достигнуты за шесть месяцев, последующие 15% – лишь за один месяц".

В целом по России есть лишь два региона, где темпы вакцинации выше, чем в Москве. Это Белгородская область с 36,4 процентами и Чукотский автономный округ с показателем в 36,3 процента.