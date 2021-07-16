Власти Москвы своевременно расширили пункты вакцинации и избавили горожан от неудобств – эксперт

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Директор Центра экономической экспертизы ВШЭ Марсель Салиханов
отметил, что решение городских властей расширить прививочные пункты было
эффективным и своевременным. Благодаря этим мерам жители Москвы избежали
очередей и неудобств.
Салиханов добавил, что увеличение темпов вакцинации произошло на фоне требования обеспечить вакцинацию 60 процентов сотрудников для предприятий сферы услуг к середине лета. Это послужило стимулом для работодателей.
"…важнейшим фактором стало увеличение мощностей по вакцинации и расширение количества мест, где можно вакцинироваться", – подчеркнул эксперт в разговоре с АГН "Москва".
Он напомнил, что сейчас совокупная мощность московских прививочных пунктов – 124 тысячи человек в сутки. Если сравнивать с началом лета, показатели выросли в четыре раза.
Эксперт также сообщил, что число желающих сделать прививку от коронавируса значительно выросло начиная со второй половины июня. Так, к середине мая первый укол сделали порядка 15 процентов горожан, а уже через месяц привившихся первым компонентом насчитывалось 30 процентов.
"Таким образом, первые 15% охвата вакцинацией были достигнуты за шесть месяцев, последующие 15% – лишь за один месяц".
В целом по России есть лишь два региона, где темпы вакцинации выше, чем в Москве. Это Белгородская область с 36,4 процентами и Чукотский автономный округ с показателем в 36,3 процента.
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