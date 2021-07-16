Украина ужесточит требования для въезда из России и Белоруссии

Украина ужесточит требования для въезда из России и Белоруссии
Фото: Serhii Hudak/ Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Ограничения коснутся еще трех стран

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Незалежной Алексей Данилов заявил, что власти собираются ужесточить требования для въезда в страну из России и Белоруссии. Новый порядок коснется в целом пяти стран.

Как отметили в Киеве, такие меры примут на фоне пандемии коронавируса. А если точнее – чтобы предотвратить распространение его индийского штамма. Об этом пишет РИА Новости.

"...мы будем ставить требования, чтобы уменьшить количество людей, которые будут приезжать. (...) не исключаем, что кабмин примет дополнительные меры по этим странам", – заявил Данилов на брифинге.

Известно, что в список подпадающих под ограничения государств попала также Индия. Об остальных двух странах пока ничего не известно. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость276124
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Байден на встрече с Меркель выторговывал продолжение транзита по ГТС Украины/ Пулю, которой убьют, Россию, Россия должна отработать
Гость276124
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Похоже, у пребывающего несколько месяцев в истерике по поводу СП-2 официального Киева вырисовываются контуры "хотелок". Раз предотвратить появление газопровода не получилось, а денег никто не даст, то нужно хотя бы заставить "агрессора" щедро оплачивать содержание украинской ГТС. Причем 10-15 лет — это исходные условия для торга.
Гость276124
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Это фашизующая страна и на нам не нужна!
Гость279202
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Да Россия вообще вас, uebanov, к себе в страну пускать не будет, а нелегалов при попытке перейти границу сразу валить будут. Из КПВТ, пулей МДЗ :-)
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