Украина ужесточит требования для въезда из России и Белоруссии

Ограничения коснутся еще трех стран

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Незалежной Алексей Данилов заявил, что власти собираются ужесточить требования для въезда в страну из России и Белоруссии. Новый порядок коснется в целом пяти стран.

Как отметили в Киеве, такие меры примут на фоне пандемии коронавируса. А если точнее – чтобы предотвратить распространение его индийского штамма. Об этом пишет РИА Новости.

"...мы будем ставить требования, чтобы уменьшить количество людей, которые будут приезжать. (...) не исключаем, что кабмин примет дополнительные меры по этим странам", – заявил Данилов на брифинге.

Известно, что в список подпадающих под ограничения государств попала также Индия. Об остальных двух странах пока ничего не известно.