За последние сутки в стране зафиксировали еще 25 116 заражений

Свежие данные по заболеваемости ковидом в Москве и России на 17 июля 2021 года обнародовал столичный оперштаб.

За истекшие сутки в стране зарегистрировали 25 116 случаев коронавируса. Скончались от ковида 787 заболевших. Вылечились – 21 437.

На первом месте по заболеваемости COVID-19 – российская столица. В Москве положительные результаты тестов получили 4561 человек.

Вторую строчку занимает Московская область. Здесь 2541 заболевших.

На третьем месте – Петербург с 1957 заразившимися.

В целом за весь период с начала пандемии ковида в России умерло 147 655 человек. Выявлено 5 933 115 заражений. Вылечились от вируса 5 322 345 пациентов.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил об отмене QR-кодов в Москве. Посещать рестораны и кафе по прежним правилам горожане смогут уже с понедельника, 19 июля.