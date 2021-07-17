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Свежие данные по заболеваемости ковидом в Москве и России на 17 июля 2021 года обнародовал столичный оперштаб.
За истекшие сутки в стране зарегистрировали 25 116 случаев коронавируса. Скончались от ковида 787 заболевших. Вылечились – 21 437.
На первом месте по заболеваемости COVID-19 – российская столица. В Москве положительные результаты тестов получили 4561 человек.
Вторую строчку занимает Московская область. Здесь 2541 заболевших.
На третьем месте – Петербург с 1957 заразившимися.
В целом за весь период с начала пандемии ковида в России умерло 147 655 человек. Выявлено 5 933 115 заражений. Вылечились от вируса 5 322 345 пациентов.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил об отмене QR-кодов в Москве. Посещать рестораны и кафе по прежним правилам горожане смогут уже с понедельника, 19 июля.
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