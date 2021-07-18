Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
798 новости
Оперативный штаб рассказал о ситуации с коронавирусом в стране. Так, за последние 24 часа 25 018 россиян заразились инфекцией. За все врем эпидемии заболели 5 958 133 человек.
В Москве ситуация остается напряженной – 4357 диагнозов "COVID-19" поставили врачи. В Подмосковье положительный тест получили 2554 жителей. В Санкт-Петербурге на самоизоляцию ушли 1941 горожан.
Коронавирус за сутки унес жизни 764 россиян. Всего с коварной болезнью не смогли справиться 148 419 человек.
Однако есть и хорошие известия. Выздоровевших за 24 часа стало больше на 18 886 россиян. За все время излечились 5 341 231 пациентов.
В Киеве признали, что ничего не могут поделать с российским газопроводом
Российский лидер хотел скоординировать действия двух стран