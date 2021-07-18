Свежая статистика по коронавирусу в России на 18 июля

Свежая статистика по коронавирусу в России на 18 июля
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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От COVID-19 выздоровели ? человек за сутки

Оперативный штаб рассказал о ситуации с коронавирусом в стране. Так, за последние 24 часа 25 018 россиян заразились инфекцией. За все врем эпидемии заболели 5 958 133 человек.

В Москве ситуация остается напряженной – 4357 диагнозов "COVID-19" поставили врачи. В Подмосковье положительный тест получили 2554 жителей. В Санкт-Петербурге на самоизоляцию ушли 1941 горожан.

Коронавирус за сутки унес жизни 764 россиян. Всего с коварной болезнью не смогли справиться 148 419 человек.

Однако есть и хорошие известия. Выздоровевших за 24 часа стало больше на 18 886 россиян. За все время излечились 5 341 231 пациентов. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость274312
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Даи бог подохут вам всем
Гость279897
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Шаман
Да пандемия уже трижды побеждена по словам чинуш. А бункерный даже сказал, что и экономика выправилась при том что за полгода накрылось тазом 725 тыс юрлиц. С учетом 2020 года, уже больше миллиона закрылось. Кстати вангую, что после выборов, когда дно скрыть уже не получится - госдолг начнет умножаться и шутки про госдолг США вернуться бумерангом.
Смотрим статистику за 2019.2020, 2021 в ВВП России, и задаем очередной вопрос: шаман, ты где такую мощную дурь берешь?
Гость276592
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Шаман
Да пандемия уже трижды побеждена по словам чинуш. А бункерный даже сказал, что и экономика выправилась при том что за полгода накрылось тазом 725 тыс юрлиц. С учетом 2020 года, уже больше миллиона закрылось. Кстати вангую, что после выборов, когда дно скрыть уже не получится - госдолг начнет умножаться и шутки про госдолг США вернуться бумерангом.
СБУ придумка про бункер, шароварники уйдите от трафарета!!!!!
Гость276592
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Кубинская вакцина от коронавируса Abdala в ходе третьей фазы клинических испытаний показала стопроцентную эффективность против тяжелых форм заболевания и летального исхода
Шаман
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Да пандемия уже трижды побеждена по словам чинуш. А бункерный даже сказал, что и экономика выправилась при том что за полгода накрылось тазом 725 тыс юрлиц. С учетом 2020 года, уже больше миллиона закрылось. Кстати вангую, что после выборов, когда дно скрыть уже не получится - госдолг начнет умножаться и шутки про госдолг США вернуться бумерангом.
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