За истекшие сутки заразилось 24 633 человек

Данные за последние 24 часа публикует столичный оперштаб.

За сутки в стране зафиксировали еще 24 633 случая заражения коронавирусом. От ковида умерло 719 пациентов. Вылечились 18 764 челова.

Первое место в ковидном списке занимает российская столица. В Москве коронавирус обнаружили у 4007 человек.

Второй идет Московская область. Положительный результат теста получили 2504 человека.

На третьей строчке Питер. В Северной столице – 1938 заражений.

С начала пандемии в России ковидом заболели 5 982 766 человек. Скончались от вируса 149 138 заразившихся. Выздоровели – 5 359 995.

С сегодняшнего дня в Москве отменяется система QR-кодов. Ранее об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По словам градоначальника, система выполнила свою задачу.