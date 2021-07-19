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Данные за последние 24 часа публикует столичный оперштаб.
За сутки в стране зафиксировали еще 24 633 случая заражения коронавирусом. От ковида умерло 719 пациентов. Вылечились 18 764 челова.
С начала пандемии в России ковидом заболели 5 982 766 человек. Скончались от вируса 149 138 заразившихся. Выздоровели – 5 359 995.
С сегодняшнего дня в Москве отменяется система QR-кодов. Ранее об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По словам градоначальника, система выполнила свою задачу.
Украинские правоохранители отвели министру обороны России два дня
Лидер белорусской оппозиции захотела диалога с Москвой