Статистика по ковиду в России на 19 июля: еще 719 человек умерло

Статистика по ковиду в России на 19 июля: еще 719 человек умерло
Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
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За истекшие сутки заразилось 24 633 человек

Данные за последние 24 часа публикует столичный оперштаб.

За сутки в стране зафиксировали еще 24 633 случая заражения коронавирусом. От ковида умерло 719  пациентов. Вылечились 18 764 челова.

  • Первое место в ковидном списке занимает российская столица. В Москве коронавирус обнаружили у 4007 человек.
  • Второй идет Московская область. Положительный результат теста получили 2504 человека.
  • На третьей строчке Питер. В Северной столице – 1938 заражений.

С начала пандемии в России ковидом заболели 5 982 766 человек. Скончались от вируса 149 138 заразившихся. Выздоровели – 5 359 995.

С сегодняшнего дня в Москве отменяется система QR-кодов. Ранее об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По словам градоначальника, система выполнила свою задачу.

Источник: Телеграм-канал оперштаба Москвы ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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