Россиянам предложили давать два выходных за вакцинацию от COVID-19

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В Совфеде считают, что это поможет мотивировать россиян делать прививку

Россиянам, которые сделали прививку от коронавируса, необходимо дать два выходных. С такой инициативой выступила член Совета Федерации Татьяна Кусайко.

Сенатор предложила сделать нерабочими день вакцинации и следующий после нее день, передает РИА "Новости".

По мнению Кусайко, два дополнительных выходных будут мотивировать молодых людей на то, чтобы сделать прививку.

Татьяна отметила – в последнее время участились случаи заражения COVID-19 среди "молодого, трудоспособного населения". 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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