В Совфеде оценили идею выплат привившимся пенсионерам

В Совфеде оценили идею выплат привившимся пенсионерам
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Парламентарии подчеркнули важность ускорения темпов вакцинации

В верхней и нижней палате российского парламента оценили предложение выплачивать пенсионерам по 10 тысяч рублей за прививку от коронавируса. 

Так, заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT заметил, что пенсионерам не помешают "любые выплаты". Но при этом сенатор добавил, что подобные инициативы должны подкрепляться организационными решениями, поэтому следует дождаться указа президента или постановления правительства. 

В Государственной думе идею Василия Власова оценили немного иначе. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев сделал акцент на том, что сейчас очень важно нарастить темпы вакцинации. 

Однако важно учитывать тот факт, что Россия – большая страна, в которой у регионов есть определенная специфика, которая тоже сказывается на количестве сделавших прививку от COVID-19. В связи с этим Гутенев предложил предоставить возможность решать вопросы, касающиеся стимулирования прививочной кампании, властям регионов. 

Напомним, что ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести выплаты вакцинированным пенсионерам на федеральном уровне. При этом такая мера поощрения уже введена в ряде регионов, уточняет "Свободная пресса". Но единого механизма на всероссийском уровне пока нет. 

Источник: RT ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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