По мнению специалиста из Республики, наплыв туристов провоцирует ухудшение эпидситуации

Президент Турецкой ассоциации инфекционистов Мехмет Джейхан призвал закрыть страну для туристов из России. Он считает, что из-за жителей РФ эпидемиологическая ситуация становится хуже.

Напомним, 22 июня авиасообщение между Россией и Турцией было возобновлено. До этого Республика была закрыта для отдыхающих на три месяца.

Инфекционист заговорил о "Дельта"-штамме. Джейхан уверен, что в страну его завезли именно российские туристы. Ведь до открытия границ Россия входила в список стран, где были зарегистрированы случаи заражения данным штаммом.

Ежедневно в Турции выявляют по пять тысяч новых случаев COVID-19. Мехмет заявил – эту цифру нельзя назвать нормальной. В любой момент может произойти резкий рост заболеваемости, передает "Московский комсомолец".

Специалист обратил внимание на то, что носитель обычного вируса мог заразить два-три человека. Что касается носителя штамма "Дельта", то он передает заразу сразу четверым людям.

"Наша самая большая ошибка в том, что мы по непонятным причинам пытались уговорить Россию отправить туристов в нашу страну", - высказался эксперт.

Джейхан решил прибегнуть к статистике. Он отметил, что каждый день в Москве выявляют большое количество заболевших коронавирусом. Это – одна из главных причин, почему авиасообщение с РФ не нужно было возобновлять.

Ранее стало известно о том, что в АТОР допустили закрытие Турцией границ для туристов из России.