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Оперативный штаб по Московской области озвучил печальный антирейтинг городов, которые лидируют по числу заболеваний коронавирусом. Так, в Балашихе на самоизоляцию ушли 199 человек.
Следом идут Мытищи, где 180 человек сдали положительные тесты на инфекцию. Чуть меньше заболевших в Раменском округе – 132 человека. В Люберцах 107 горожанам поставили диагноз "коронавирус", в Солнечногорске – 100.
Всего за сутки в регионе выявили 2504 случаев заражения, уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня".
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