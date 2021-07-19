В Подмосковье назвали города с наибольшим числом заразившихся COVID-19

На первом месте оказалась Балашиха

Оперативный штаб по Московской области озвучил печальный антирейтинг городов, которые лидируют по числу заболеваний коронавирусом. Так, в Балашихе на самоизоляцию ушли 199 человек. 

Следом идут Мытищи, где 180 человек сдали положительные тесты на инфекцию. Чуть меньше заболевших в Раменском округе – 132 человека. В Люберцах 107 горожанам поставили диагноз "коронавирус", в Солнечногорске – 100.

Всего за сутки в регионе выявили 2504 случаев заражения, уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня"


Источник: Телеграм-канал "Мособлштаб" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Европа вынуждена будет закупать газ по "Северному потоку-2" - эксперт

Старый Свет столкнется с дефицитом как трубопроводного топлива, так и СПГ

Власти США игнорируют Тихановскую и ее визит в Вашингтон - политолог

Белоруссия интересует Белый дом лишь в контексте взаимоотношений с Россией

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1752 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей