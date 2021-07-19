На первом месте оказалась Балашиха

Оперативный штаб по Московской области озвучил печальный антирейтинг городов, которые лидируют по числу заболеваний коронавирусом. Так, в Балашихе на самоизоляцию ушли 199 человек.

Следом идут Мытищи, где 180 человек сдали положительные тесты на инфекцию. Чуть меньше заболевших в Раменском округе – 132 человека. В Люберцах 107 горожанам поставили диагноз "коронавирус", в Солнечногорске – 100.

Всего за сутки в регионе выявили 2504 случаев заражения, уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня".



