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За последние 24 часа в России ковидом заразилось 23 770 человек. Об этом пишет столичный оперштаб. Умерло от коронавируса 784 заболевших. Побороть опасный вирус удалось 22 218 пациентам.
За весь период в России вирус подхватили 6 006 536 человек. Жертвами ковида стали 149 922, выздоровели – 5 382 213 человек.
Тем временем в России предложили ввести наказание за призывы отказаться от вакцинирования, сообщает RT. С такой инициативой выступилпервый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. По его мнению, необходимо ввести уголовную ответственность за попытки отговорить людей от прививки против коронавируса. Как отметил Петров, среди антипрививочников встречаются и медработники, передает сайт телеканала "360".
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