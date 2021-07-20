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Многие люди, переболевшие коронавирусом, сталкиваются с постковидным синдромом. По словам врача-терапевта Алексея Водовозова, неприятные последствия болезни могут остаться на всю жизнь.
К постковидному синдрому относятся такие симптомы, как слабость, тяжесть в грудной клетке, боли в суставах и мышцах, мигрень, апатия, бессонница и некоторые другие, передает URA.RU.
Три четверти переболевших испытывают недомогание в течение одного-трех месяцев. Остальным же повезло гораздо меньше – синдром длится "от 12 недель и до бесконечности".
Чтобы минимизировать последствия недуга, необходимо заниматься спортом.
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