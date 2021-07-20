При этом вакцинированных россиян планируется поощрять

В Москве продолжается вакцинация. Руководители крупных торговых сетей заявили, что готовы отстранять работников, которые не спешат делать прививку от коронавируса.

Так, руководитель управления по внешним коммуникациям сети магазинов "Магнит" Антон Карпов заявил, что не исключено, что сотрудников без сертификата о вакцинации будут отстранять от работы, поскольку этого требуют акты Роспотребнадзора.

Но сейчас руководители организовывают специальные мероприятия, стремясь донести до сотрудников важность вакцинации.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти торговой сети "Азбука вкуса" Андрей Чурсин согласен с коллегой. В беседе с журналистами руководитель заявил, что порядка 60% работников сети уже сделали прививку.

"Непривитые без уважительных причин сотрудники будут отстранены от работы в сети. Процент людей, которые попадают под отстранение, не особо большой",

– заключил Чурсин.

Глава московского дивизиона торговой сети "МясновЪ" Ольга Волкова заявила о намерении добиться 100% вакцинации подчиненных.

Сейчас привиты уже 60%, остальные находятся в отпусках, однако им уже были направлены уведомления, что в случае отказа от вакцины, до работы они допущены не будут.

Врио управляющего по внешним коммуникациям сети магазинов "ВкусВилл" Анна Платова тоже поспешила поделиться промежуточными результатами. Привито уже 65% работников компании, при этом в офисах продолжается вакцинация.