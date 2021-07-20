Эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего

Все российские субъекты продолжают вести борьбу с коронавирусной инфекцией. Прирост новых заболевших не прекращается. Так, в Подмосковье лидерами печального антирейтинга по заболеваемости оказались Одинцовский, Ленинский и Раменский округа. Такие данные опубликовали авторы телеграм-канала "Коронавирус. Мособлштаб".

Больше всего заболевших зарегистрировано в Одинцовском округе. Там за минувшие сутки заразились 372 человека. В Ленинском округе опасную инфекцию подхватили 203 местных жителя. В Раменском носителями пресловутого вируса оказались еще 115 человек, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Напомним, всего за минувшие сутки в Московской области выявили 2 478 новых заболевших.