Названы худшие округа по COVID-19 в Подмосковье

Эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего

Все российские субъекты продолжают вести борьбу с коронавирусной инфекцией. Прирост новых заболевших не прекращается. Так, в Подмосковье лидерами печального антирейтинга по заболеваемости оказались Одинцовский, Ленинский и Раменский округа. Такие данные опубликовали авторы телеграм-канала "Коронавирус. Мособлштаб".

Больше всего заболевших зарегистрировано в Одинцовском округе. Там за минувшие сутки заразились 372 человека. В Ленинском округе опасную инфекцию подхватили 203 местных жителя. В Раменском носителями пресловутого вируса оказались еще 115 человек, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Напомним, всего за минувшие сутки в Московской области выявили 2 478 новых заболевших.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Почему хлеб взлетит в цене неизбежно

Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба

Власти США игнорируют Тихановскую и ее визит в Вашингтон - политолог

Белоруссия интересует Белый дом лишь в контексте взаимоотношений с Россией

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей