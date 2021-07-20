Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Все российские субъекты продолжают вести борьбу с коронавирусной инфекцией. Прирост новых заболевших не прекращается. Так, в Подмосковье лидерами печального антирейтинга по заболеваемости оказались Одинцовский, Ленинский и Раменский округа. Такие данные опубликовали авторы телеграм-канала "Коронавирус. Мособлштаб".
Больше всего заболевших зарегистрировано в Одинцовском округе. Там за минувшие сутки заразились 372 человека. В Ленинском округе опасную инфекцию подхватили 203 местных жителя. В Раменском носителями пресловутого вируса оказались еще 115 человек, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Напомним, всего за минувшие сутки в Московской области выявили 2 478 новых заболевших.
Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба
Белоруссия интересует Белый дом лишь в контексте взаимоотношений с Россией