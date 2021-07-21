За сутки скончались 783 человека

Оперативный штаб опубликовал свежие данные, отражающие эпидемиологическую обстановку в нашей стране. Так, за сутки коронавирусом заболели 23 704 россиянина. С начала пандемии зарегистрировано 6 030 240 случаев заражения COVID-19 в РФ.

За последние 24 часа от болезни излечились 22 584 человека. Общее количество выздоровевших составило 5 404 797 сограждан.

Имеется и печальная статистика. По данным на 21 июля, от коронавируса скончались 783 жителя России. Всего недуг унес жизни 150 705 человек.

Рассмотрим распределение новых случаев по регионам. Первое место остается за Москвой – там COVID-19 диагностировали у 3254 горожан. На втором месте – Московская область с 2161 заболевшими. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с 1939 заразившимися.

Ранее появилась информация о том, что в Совфеде предложили давать два выходных за вакцинацию от COVID-19. Таким образом планируется мотивировать россиян делать прививку.