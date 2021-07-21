77% госслужащих в столице привились от ковида – оперштаб

77% госслужащих в столице привились от ковида – оперштаб
Фото: Сергей Ведяшкин/ АГН «Москва»
Больше всего сотрудников вакцинированы в Департаменте информационных технологий

Оперштаб Москвы сообщил о ходе вакцинации госслужащих. По последним данным, прививку от коронавируса сделали уже 77% работников органов власти.

Больше всего привитых – в Департаменте информационных технологий. Защитились от вируса 84% служащих. Среди работников московских управ и префектур вакцинировался 81%.

За последние 30 дней прививку сделали больше двух миллионов москвичей. В столице можно вакцинироваться в более чем 300 пунктах. 119 из них работают в поликлиниках города. Получить защиту от ковида можно и в павильнах "Здоровая Москва" в парках столицы, открыты пункты в ТЦ. Один из самых больших центров работает в Гостином дворе.

Напомним, в российской столице обязательную вакцинацию от коронавируса для работников ряда сфер ввели с 16 июня.

Источник: Оперштаб Москвы ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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