За сутки от вируса скончалось 796 заболевших

Последние новости о коронавирусе в Москве и России публикует столичный оперштаб.

За последние 24 часа выявлено 24 471 заражение. Жертвами вируса стали 796 человек. Вылечилось 22 660 заболевших.

Первое место по заболеваемости ковидом – у Москвы. Здесь зафиксировали 4287 случаев.

На втором Северная столица. В Питере – 1943 заболевших.

Третью строчку занимает Московская область с 1835 зараженными.

Всего к 22 июля в России выявили 6 054 711 случаев коронавируса. Скончались151 501 человек, выздоровели 5 427 457.

Ранее врач рассказал о неприятных последствиях ковида, которые могут остаться надолго и даже навсегда.