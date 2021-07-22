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Последние новости о коронавирусе в Москве и России публикует столичный оперштаб.
За последние 24 часа выявлено 24 471 заражение. Жертвами вируса стали 796 человек. Вылечилось 22 660 заболевших.
Первое место по заболеваемости ковидом – у Москвы. Здесь зафиксировали 4287 случаев.
На втором Северная столица. В Питере – 1943 заболевших.
Третью строчку занимает Московская область с 1835 зараженными.
Всего к 22 июля в России выявили 6 054 711 случаев коронавируса. Скончались151 501 человек, выздоровели 5 427 457.
Ранее врач рассказал о неприятных последствиях ковида, которые могут остаться надолго и даже навсегда.
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