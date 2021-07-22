Названы антилидеры по COVID-19 в Подмосковье

На первом месте печального рейтинга оказались Мытищи

Оперативный штаб по Московской области рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе. Так, наибольшее число заражений COVID-19 за сутки зафиксировано в Мытищах (152).

Следом расположилась в антирейтинге Балашиха, где 140 человек ушли на самоизоляцию. На третьей строчке – Люберцы. Там 119 жителей сдали положительные тесты на инфекцию.

Непростая ситуация в Солнечногорске (96), Химках (93), Одинцовский округ (88), Пушкино (86), Красногорск (85).

Всего за сутки в регионе заболели 1835 человек, уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Источник: Телеграм-канал Мособлштаба
Полина ИВАНОВА

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