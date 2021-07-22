87% сотрудников "Магнита" в Москве вакцинировались от COVID-19

87% сотрудников "Магнита" в Москве вакцинировались от COVID-19
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Компания разъясняет работникам, почему важно поставить вакцину от коронавируса

В сети магазинов "Магнит", расположенных в столице, активно идет вакцинация от коронавируса. Уже 87% сотрудников поставили первую прививку. Об этом АГН "Москва" рассказал руководитель управления по внешним коммуникациям компании Антон Карпов. 

По его словам, сеть активно рассказывает работникам о важности защиты от COVID-19, поощряет тех, кто вакцинировался, создает мобильные пункты для вакцинации в торговых точках. Работники магазинов также используют инфраструктуру, которую создали власти Москвы для массовой вакцинации жителей.

Столичные торговые сети уже говорили о намерении отстранять тех работников, которые не привились от инфекции по неуважительной причине. Руководство сети "Азбука вкуса", в числе прочих, объясняло своим сотрудникам о последствиях, которые могут возникнуть в случае такого решения. Но в этой сети уже вакцинировались 60% персонала. В сети "ВкусВилл" тоже не отстают – сотрудники этих магазинов также выполнили норму. Там 65% людей позаботились о защите против коронавируса.

Директор московского дивизиона торговой сети "МясновЪ" Ольга Волкова поведала, что у них уже тоже 60% тех, кто привился. Оставшиеся отдыхают или находятся в декрете. Эта часть сотрудников получила письмо о том, что и они должны вакцинироваться, в противном случае их придется отстранить от работы. Впрочем, пока таких случаев нет. 

Она добавила, что компания хочет, чтобы абсолютно все сотрудники сделали прививки от COVID-19. Исключения коснутся лишь недавно переболевших и тех, у кого есть медицинские противопоказания. 

Напомним, Роспотребнадзор в июне 2021 года объявил об обязательной вакцинации против коронавируса отдельных групп граждан. Мера коснулась работников сфер торговли, услуг и транспорта, а также городских чиновников. В постановлении указывалось, что к 15 июля должны были поставить вакцину минимум 60% сотрудников. 

В столице привиться можно в любом удобном месте – в городе работает 119 центров на базе поликлиник. А без записи сделать это можно в павильонах "Здоровая Москва", в ТЦ и других локациях. Узнать подробности можно на сайте мэра Москвы mos.ru.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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