Свежая статистика по коронавирусу в России на 23 июля

Свежая статистика по коронавирусу в России на 23 июля
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
За минувшие сутки врачам удалось вылечить 22 547 человек

Оперативный штаб опубликовал актуальную информацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. По последним данным, за последние 24 часа в стране было выявлено 23 811 новых случаев заражения. 

При этом 795 россиян стали жертвами инфекции. Вылечиться смогли 22 547 пациентов. 

Лидером по количеству новых случаев по-прежнему остается Москва. В столице заболели 3425 человек. Следом идет Московская область – 1965 случаев. На третьем месте Санкт-Петербург, где тест оказался положительным у 1940 россиян. 

За весь период пандемии было выявлено 6 078 522 заражения. При этом коварный вирус унес жизни 152 296 граждан. Победить болезнь смогли 5 450 004 человека. 

Ранее в Совете Федерации предложили давать два выходных за вакцинацию от COVID-19. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Почему хлеб взлетит в цене неизбежно

Тотальное повышение цен на различные товары, продолжающееся на протяжении нескольких месяцев, похоже докатилось до самого главного продукта питания – хлеба

В крушении МН17 виноват Киев: Россия пожаловалась на Украину в ЕСПЧ

Не обошли стороной и водную блокаду Крыма

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей