За минувшие сутки врачам удалось вылечить 22 547 человек

Оперативный штаб опубликовал актуальную информацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. По последним данным, за последние 24 часа в стране было выявлено 23 811 новых случаев заражения.

При этом 795 россиян стали жертвами инфекции. Вылечиться смогли 22 547 пациентов.

Лидером по количеству новых случаев по-прежнему остается Москва. В столице заболели 3425 человек. Следом идет Московская область – 1965 случаев. На третьем месте Санкт-Петербург, где тест оказался положительным у 1940 россиян.

За весь период пандемии было выявлено 6 078 522 заражения. При этом коварный вирус унес жизни 152 296 граждан. Победить болезнь смогли 5 450 004 человека.

Ранее в Совете Федерации предложили давать два выходных за вакцинацию от COVID-19.