Министр подчеркнул важность массового прививания в борьбе с COVID-19

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о текущей эпидемиологической ситуации и объяснил, почему важно вовремя привиться от опасной болезни.



Представители общества "Знание" организовали прямой эфир с высокопоставленным госслужащим. В ходе мероприятия глава Минздрава подчеркнул, что на данный момент массовое прививание населения от COVID-19 является единственным эффективным способом борьбы с пандемией.

Министр обратил особое внимание на то, что ситуация в нашей стране в этом вопросе весьма благоприятная. Мурашко напомнил, что российским ученым удалось создать целых четыре высокоэффективных препарата. Несмотря на то, что на выпуск одной дозы вакцины тратится порядка 800 рублей, для российских граждан средство остается бесплатным.

Профильный министр подчеркнул, что дальнейшее развитие событий зависит от каждого отдельного человека. Люди должны строго соблюдать рекомендации специалистов.

Высокопоставленный госслужащий также сообщил, что для ревакцинации можно применять любую отечественную вакцину. Повторное прививание рекомендуют делать спустя полгода после первой прививки. При этом глава Минздрава отметил, что специалисты пока не располагают сведениями по поводу того, какой конкретно уровень иммунитета надежно защищает организм от заболевания.

Мурашко поблагодарил сознательных граждан, которые уже прошли вакцинацию, и отметил заслуги медицинских сотрудников, подробно освещавших все важные аспекты этого мероприятия. Также министр отметил IT-специалистов, которые успешно занимаются прогнозированием развития ситуации.