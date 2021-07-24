Оперштаб обнародовал свежие данные

За прошедшие сутки в России от ковида умерло 799 человек. Выявлено 23 947 заражений. Вылечить медикам удалось 21 952 заболевших.

В ковидном рейтинге на 24 июля первое место у Москвы. В российской столице зафиксировали 3376 случаев коронавируса.

На второй строке Московская область. Здесь вирус подхватили 2096 человек.

Третье место у Питера – 1937 заболевших.

В целом к 24 июля 2021 года в России насчитывается 6 102 469 случаев ковида. За весь период умерло 153 095 зараженных. Выздоровело – 5 471 956.

Ранее стало известно, что в Турции не слишком рады появлению российских туристов. Инфекционист считает, что открытые границы привели к росту заболеваемости.