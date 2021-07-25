Свежая статистика по коронавирусу в России на 25 июля

Свежая статистика по коронавирусу в России на 25 июля
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
От инфекции скончались 779 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил последние данные об эпидемии в стране. За сутки в России выявили 24 072 новых случаев заболевания. За все время 6 126 541 россиян сдали положительные тесты на COVID-19.

В Москве, которая по-прежнему лидирует в антирейтинге, заразились инфекцией из Китая 3406 горожан. В Подмосковье на самоизоляцию ушли 2191 человек. В Санкт-Петербурге врачи поставили 1934 диагнозов "коронавирус".

Умерли за последние 24 часа 779 жителя страны. Всего не смогли одолеть болезнь 153 874 пациентов.

Выздоровели за сутки 18 678 россиян. За все время излечились 5 490 634 человек. 

Источник: Оперативный штаб
Полина ИВАНОВА

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