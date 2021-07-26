Свежая статистика по коронавирусу в России на 26 июля

Свежая статистика по коронавирусу в России на 26 июля
Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
продолжениеРаскрыто неожиданное свойство вакцины от COVID-19
Общщее число случаев заболевания доросло до 6,14 млн

Согласно новым данным по распространению коронавируса в России, было выявлено еще 23 239 случаев заражения инфекцией в стране. Всего больные были выявлены в 84 регионах. От ковида за сутки умерло 727 человек, а 16 200 смогли выздороветь. Информацию публикует Оперштаб.

Больше всего случаев заражения обнаружили в московском регионе. В столице зарегистрировали 2 629 инфицированных, по области нашли еще 2 161 больного. Следом идет Санкт-Петербург, где диагноз COVID-19 поставили 1 929 гражданам. Замыкает тройку регионов по количеству случаев заражения Нижегородская область – там, по данным на 26 июля 2021 года, выявили 529 заразившихся.

В результате общее число случаев заболевания коронавирусом в России составило 6 149 780. Всего от инфекции скончался 154 601 человек, а 5 506 834 смогли выздороветь.

Роман ИГНАТОВ

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