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Эпидемиологическая обстановка в России оставляет желать лучшего. Власти всеми способами пытаются уговорить людей быть сознательными и воспользоваться вакциной. Тем более, что данный препарат способен бороться с серьезными последствиями COVID-19.
Как сообщил известный медицинский эксперт Алексей Водовозов, привитые граждане практически не испытывают так называемый постковидный синдром. Речь идет о слабости, снижении интеллектуальных способностей и депрессивном состоянии, которые периодически проявляются у переболевших людей, пишет URA.RU.
Эксперт пояснил, что по некоторым данным, прививка отсекает "ковидный хвост". Таким образом, разработанный российскими учеными препарат стал не только средством профилактики заболевания, но и инструментом для реабилитации тех, кто все же заразился, отмечает телеканал "360".
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