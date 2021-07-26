Раскрыто неожиданное свойство вакцины от COVID-19

Прививка серьезно облегчает жизнь переболевших

Эпидемиологическая обстановка в России оставляет желать лучшего. Власти всеми способами пытаются уговорить людей быть сознательными и воспользоваться вакциной. Тем более, что данный препарат способен бороться с серьезными последствиями COVID-19.

Как сообщил известный медицинский эксперт Алексей Водовозов, привитые граждане практически не испытывают так называемый постковидный синдром. Речь идет о слабости, снижении интеллектуальных способностей и депрессивном состоянии, которые периодически проявляются у переболевших людей, пишет URA.RU.

Эксперт пояснил, что по некоторым данным, прививка отсекает "ковидный хвост". Таким образом, разработанный российскими учеными препарат стал не только средством профилактики заболевания, но и инструментом для реабилитации тех, кто все же заразился, отмечает телеканал "360".

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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