Ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной

Сергей Аксенов сообщил, что пока речи о новых коронавирусных ограничениях в Крыму в связи с ростом заболеваемости в регионе не идет. Однако из-за большого наплыва туристов, которые не особо соблюдают меры безопасности, местные жители просят ввести новые меры.

Ранее одним из вероятных решений называли закрытие полуострова для посещения, но, по словам главы региона, на такой шаг пойдут только в случае резкого роста заболеваемости, передает НТВ.

Сейчас Крым открыт для всех желающих отдохнуть. Ограничения действуют при заселении в санатории, куда необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус, и в Севастополе – там заселиться в отель с 16 июля возможно только привитым и переболевшим.

На прошлой неделе Сергей Аксенов сообщал, что полностью прекратить туристический сезон в Крыму могут при условии, что число заражений перевалит за катастрофическую отметку.

По данным на 26 июля, количество заражений в регионе за сутки увеличилось на 394. Всего в Крыму заразились 58 тысяч человек, из которых 49 тыс смогли вылечить, а 1 700 скончались.