Свежая статистика по коронавирусу в России на 27 июля

Свежая статистика по коронавирусу в России на 27 июля
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
Всего болезнь унесла жизни более 155 тысяч людей

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 23 032 человек. От последствий болезни скончались 779 больных, а 20 116 смогли выздороветь. Об этом сообщает Оперативный штаб по распространению коронавируса в России.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Московском регионе. В столице выявилии 2 623 больных ковидом, по области обнаружили дополнительно 1973 человека. В Санкт-Петербурге число заражений выросло на 1 923. 

Меньше всего новых заболевших в НАО и ЧАО – там положительный тест на коронавирус оказался у 10 и 4 человек соответствено.

В результате, по данным на 27 июля 2021 года, общее число заражений коронавирусом составляет 6 172 812. Всего от инфекции умерло 155 380, а 5 526 950 выздоровели.

Недавно российским медикам удалось обнаружить неожиданный эффект от вакцинации против ковида. Известно, что прививка не гарантирует, что человек не заболеет коронавирусом, однако может в разы облегчить последствия от болезни. Как оказалось, привитые практически не испытывают постковидный симптом. 

Роман ИГНАТОВ

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