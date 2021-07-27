Собянин обсудил с кандидатами "Единой России" программу постковидной реабилитации

Собянин обсудил с кандидатами "Единой России" программу постковидной реабилитации
Сергей Собянин. Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com
Партия разработала схему действий для защиты здоровья населения

Пандемия COVID-19 нанесла огромный удар по всему миру и нашей стране. Многие люди переболели опасной инфекцией. Для того чтобы сохранить здоровье населения, необходимо провести комплексную реабилитацию и следить за тем, чтобы у перенесших заболевание людей не развивались осложнения. Наиболее остро этот вопрос стоит в российской столице – городе, который больше всего пострадал от COVID-19, отметила профильный эксперт, главврач столичной больницы Марьяна Лысенко.

Так, за время буйства инфекции в Москве переболели более 1,3 миллиона человек. Сейчас в отношении этих людей врачей больше всего беспокоит возможное появление постковидного синдрома, то есть осложнений после перенесенного заражения.

Представители партии "Единая Россия" предложили разработать схему реабилитации и диспансеризации москвичей, переболевших COVID-19. Этот вопрос с единороссами обсудил мэр Москвы Сергей Собянин.

Первоочередной задачей является профилактика осложнений. Специалисты станут отслеживать состояние людей, перенесших заболевание. Реабилитационная программа будет развернута в российской столице сразу же после того, как Москва пройдет пики заболеваемости.

Эксперты отмечают, что ковид сильно ударил по молодому населению. В будущем, спустя десятилетия, перенесенное заболевание может привести к проблемам со здоровьем. Профилактика позволит устранить подобные риски.

Сообщается, что нашумевший индийский штамм "дельта" способен привести к инсультам, нарушениям психики и потере слуха.

Тем временем, эпидемиологическая обстановка в столице постепенно нормализуется. 26 июля в Москве зарегистрировали 2629 случаев заболевания. До этого показатели держались на отметке примерно в 6 000. Также серьезно увеличились темпы вакцинации. В Москве функционирует много мобильных пунктов, где все желающие могут поставить прививку от COVID-19 и обезопасить себя и близких от страшного заболевания.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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