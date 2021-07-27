Одинцовский округ стал антилидером по COVID-19 в Подмосковье

Эпидемиологическая обстановка в области оставляет желать лучшего

Профильные эксперты поделились свежей информацией по ситуации с COVID-19 в Подмосковье. Выяснилось, что хуже всего дела обстоят в Одинцовском и Раменском округах. Данные опубликовали авторы телеграм-канала "Коронавирус.Мособлштаб".

Так, в Одинцовском округе за сутки опасный вирус подхватил еще 191 человек. В Раменском зафиксировано 146 новых случаев инфицирования.

Следом идут Мытищи, где заболели 145 человек, и Солнечногорск, где носителями инфекции оказались еще 133 местных жителя, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Напомним, всего, по данным на 27 июля, в Подмосковье выявили 1973 новых случая заболевания COVID-19.

Источник: Телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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