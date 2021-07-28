За все время инфекция унесла жизнь 156 178 россиян

Оперативный штаб опубликовал свежую информацию по заболеваемости коронавирусом в России. Так, за последние 24 часа было выявлено 22 420 новых случаев.

Лидером по заболеваемости среди городов остается Москва. В столице стало на 2445 пациентов больше. Второе место досталось Санкт-Петербургу – 1918 новых заболевших. Замыкает тройку Московская область, где вирус подхватили 1449 человек.

Меньше всего заболевших в ЧАО и НАО – 17 и 9 человек соотвественно.

За последние сутки от COVID-19 скончались 798 заболевших. Вылечилось 20 579 пациентов.

За весь период было зафиксировано 6 195 232 случаев заражения. Всего коронавирус унес жизни 156 178 человек. Победить болезнь смогли 5 547 529 россиян.

Недавно российским врачам удалось обнаружить неожиданный свойство вакцины от COVID-19.

