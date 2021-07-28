798 скончались: свежая статистика по коронавирусу в России на 28 июля

798 скончались: свежая статистика по коронавирусу в России на 28 июля
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
За все время инфекция унесла жизнь 156 178 россиян

Оперативный штаб опубликовал свежую информацию по заболеваемости коронавирусом в России. Так, за последние 24 часа было выявлено 22 420 новых случаев. 

Лидером по заболеваемости среди городов остается Москва. В столице стало на 2445 пациентов больше. Второе место досталось Санкт-Петербургу – 1918 новых заболевших. Замыкает тройку Московская область, где вирус подхватили 1449 человек. 

Меньше всего заболевших в ЧАО и НАО – 17 и 9 человек соотвественно. 

За последние сутки от COVID-19 скончались 798 заболевших. Вылечилось 20 579 пациентов. 

За весь период было зафиксировано 6 195 232 случаев заражения. Всего коронавирус унес жизни 156 178 человек. Победить болезнь смогли 5 547 529 россиян. 

Недавно российским врачам удалось обнаружить неожиданный свойство вакцины от COVID-19. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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