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Оперативный штаб опубликовал свежую информацию по заболеваемости коронавирусом в России. Так, за последние 24 часа было выявлено 22 420 новых случаев.
Лидером по заболеваемости среди городов остается Москва. В столице стало на 2445 пациентов больше. Второе место досталось Санкт-Петербургу – 1918 новых заболевших. Замыкает тройку Московская область, где вирус подхватили 1449 человек.
Меньше всего заболевших в ЧАО и НАО – 17 и 9 человек соотвественно.
За последние сутки от COVID-19 скончались 798 заболевших. Вылечилось 20 579 пациентов.
За весь период было зафиксировано 6 195 232 случаев заражения. Всего коронавирус унес жизни 156 178 человек. Победить болезнь смогли 5 547 529 россиян.
Недавно российским врачам удалось обнаружить неожиданный свойство вакцины от COVID-19.
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