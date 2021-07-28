Люберцы и Балашиха стали лидерами антирейтинга Подмосковья по COVID-19

В регионе выявлено свыше 1400 случаев

Максимальный прирост по числу заболевших коронавирусом за день в Подмосковье выявлен в Люберцах, Балашихе и Одинцовском округе. Об этом следует из сводки, опубликованной региональным Минздравом.

Так, за день в Люберцах выявили 106 случаев заболевания COVID-19, в Балашихе и Одинцовском округе – 79 и 75 соответственно. За ними расположился Королев с 69 случаями, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Как отмечает региональный Минздрав, в области за день выявлено 1449 случаев.


Источник: Минздрав Московской области ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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