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Максимальный прирост по числу заболевших коронавирусом за день в Подмосковье выявлен в Люберцах, Балашихе и Одинцовском округе. Об этом следует из сводки, опубликованной региональным Минздравом.
Так, за день в Люберцах выявили 106 случаев заболевания COVID-19, в Балашихе и Одинцовском округе – 79 и 75 соответственно. За ними расположился Королев с 69 случаями, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Как отмечает региональный Минздрав, в области за день выявлено 1449 случаев.
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