Попова заявила в эфире "Знания" о низкой заболеваемости коронавирусом среди привитых

Главный санитарный врач РФ напомнила о важности вакцинации

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, выступая в эфире Российского общества "Знание", что среди привитых вакциной против коронавирусной инфекции наблюдается низкий процент заболеваемости. Глава федеральной службы пояснила, что речь идет всего о 0,7-0,8%.

Главный санитарный врач РФ напомнила россиянам о необходимости правильного питания и здорового образа жизни. Специалист также отметила важность использования средств индивидуальной защиты, мытья рук и обработки поверхностей. Эти рекомендации, заметила Попова, стали еще актуальнее на фоне появлений новых штаммов коронавируса.

Так, распространяющийся по стране штамм "Дельта" имеет свою особенность – его контагиозность в сравнении с прежними вариантами коронавируса выше в два-три раза. Инкубационный период заболевания также сокращается.

Для того, чтобы коронавирус не распространился среди молодого поколения, необходимо помнить о вакцинации – благодаря ей вирус не сможет в дальнейшем мутировать.

Попова напомнила, что отечественные вакцины против коронавируса сохраняют свое высочайшее качество – речь идет о наследии советской эпидемиологии, победившей черную оспу и разработавшей эффективные вакцины от других инфекций.

Глава Роспотребнадзора напомнила молодому поколению, что вера в недостоверную информацию и некомпетентные заявления может стоить кому-то подорванного здоровья.

"Доверие к профессиональному мнению – это то, чего нам сейчас не хватает. Давайте пробовать вместе. Люди, которые умеют говорить со своими сверстниками, могут помочь переломить ситуацию", – высказалась Попова в ходе интервью в рамках инициативы "Разберемся в вакцинах вместе".

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