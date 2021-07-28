Попова заявила в эфире "Знания" о низкой заболеваемости коронавирусом среди привитых

Попова заявила в эфире "Знания" о низкой заболеваемости коронавирусом среди привитых
Анна Попова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главный санитарный врач РФ напомнила о важности вакцинации

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, выступая в эфире Российского общества "Знание", что среди привитых вакциной против коронавирусной инфекции наблюдается низкий процент заболеваемости. Глава федеральной службы пояснила, что речь идет всего о 0,7-0,8%.

Главный санитарный врач РФ напомнила россиянам о необходимости правильного питания и здорового образа жизни. Специалист также отметила важность использования средств индивидуальной защиты, мытья рук и обработки поверхностей. Эти рекомендации, заметила Попова, стали еще актуальнее на фоне появлений новых штаммов коронавируса.

Так, распространяющийся по стране штамм "Дельта" имеет свою особенность – его контагиозность в сравнении с прежними вариантами коронавируса выше в два-три раза. Инкубационный период заболевания также сокращается.

Для того, чтобы коронавирус не распространился среди молодого поколения, необходимо помнить о вакцинации – благодаря ей вирус не сможет в дальнейшем мутировать.

Попова напомнила, что отечественные вакцины против коронавируса сохраняют свое высочайшее качество – речь идет о наследии советской эпидемиологии, победившей черную оспу и разработавшей эффективные вакцины от других инфекций.

Глава Роспотребнадзора напомнила молодому поколению, что вера в недостоверную информацию и некомпетентные заявления может стоить кому-то подорванного здоровья.

"Доверие к профессиональному мнению – это то, чего нам сейчас не хватает. Давайте пробовать вместе. Люди, которые умеют говорить со своими сверстниками, могут помочь переломить ситуацию", – высказалась Попова в ходе интервью в рамках инициативы "Разберемся в вакцинах вместе".

Подробная информация доступна на портале "Знания".

Редакция

Ответить:

новости партнеров

На сбежавшего из Белоруссии диспетчера из-за Ryanair начнется охота - политолог

Мужчина может объявиться в какой-либо стране и изложить свою версию экстренной посадки самолета с Протасевичем

Тихановская озвучила причину провала протестов в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты считает, что совершила ошибку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей