Свежая статистика по коронавирусу в России на 29 июля

Свежая статистика по коронавирусу в России на 29 июля
Фото: Денис Гришкин/ АГН «Москва»
Вирус смогли победить 20 834 россиянина

Оперативный штаб поделился актуальной информацией по заболеваемости коронавирусом в России. По последним данным, за минувшие сутки в стране было зарегистрировано 23 270 новых случаев заражения. 

На первом месте по заболеваемости вновь Москва. В столице за последние 24 часа заболели 3356 человек. В Санкт-Петербурге ситуация немногим лучше – 1925 новых зараженных. Замыкает тройку лидеров Московская область, где положительный тест на COVID-19 сдали 1325 россиян. 

Меньше всего заболевших в ЧАО и НАО – по 11 человек в каждом субъекте РФ. 

Победить болезнь за сутки смогли 20 834 пациента. Скончалось 799 человек. 

За все время было зафиксировано  6 218 502 случая заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 156 977 россиян. Выздоровели – 5 568 363.

Ранее в Совете Федерации предложили давать два выходных за вакцинацию от COVID-19.  

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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