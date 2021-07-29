Вирус смогли победить 20 834 россиянина

Оперативный штаб поделился актуальной информацией по заболеваемости коронавирусом в России. По последним данным, за минувшие сутки в стране было зарегистрировано 23 270 новых случаев заражения.

На первом месте по заболеваемости вновь Москва. В столице за последние 24 часа заболели 3356 человек. В Санкт-Петербурге ситуация немногим лучше – 1925 новых зараженных. Замыкает тройку лидеров Московская область, где положительный тест на COVID-19 сдали 1325 россиян.

Меньше всего заболевших в ЧАО и НАО – по 11 человек в каждом субъекте РФ.

Победить болезнь за сутки смогли 20 834 пациента. Скончалось 799 человек.

За все время было зафиксировано 6 218 502 случая заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 156 977 россиян. Выздоровели – 5 568 363.

Ранее в Совете Федерации предложили давать два выходных за вакцинацию от COVID-19.