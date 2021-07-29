Вакцинацию от коронавируса прошли почти 88% работников коммунального хозяйства Москвы

Вакцинацию от коронавируса прошли почти 88% работников коммунального хозяйства Москвы
Фото: Мобильный репортер/АГН Москва
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Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Коммунальные службы, согласно указу Сергея Собянина, являются сферами, где вакцинация сотрудников от коронавируса обязательна. По данным на 29 июля, прививку уже поставили большинству служащих.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, вакцинацию прошли почти 88% сотрудников коммунального хозяйства столицы. Около 13% работников переболели ковидом или имеют медицинские противопоказания. 

"Мы в соответствии с указом Мэра являемся той отраслью, где вакцинация абсолютно обязательна. Работники жилищно-коммунального хозяйства каждодневно общаются с населением", – пояснил он.

Сейчас сделать прививку от коронавируса можно в больницах, павильонах "Здоровая Москва" в городских парках, флагманских центрах госуслуг "Мои Документы", частных клиниках, торговых центрах и других популярных общественных местах. Иностранные граждане могут пройти вакцинацию в пункте в Лужниках. 

29 и 30 июля в Москве будет проходить тестирование дистанционного голосования, в рамках которого любой желающий может высказать свое мнение об обязательной вакцинации. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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