Свежая статистика по коронавирусу в России на 30 июля

Свежая статистика по коронавирусу в России на 30 июля
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Заболевших стало на 23 564 человека больше

Оперативный штаб поделился актуальной статистикой по коронавирусу в России. За последние сутки было выявлено 23 564 новых случая. 

Первое место по числу новых случаев занимает Москва, где вирус подцепили 3481 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 1916 новых случаев. Замыкает тройку печального рейтинга Московская область – 1453 зараженных. 

Меньше всего новых заболевших в ЧАО и НАО – там положительный тест сдали 19 и 12 человек соответственно.

Жертвами коронавируса за последние сутки стали 794 россиянина. За все время инфекция унесла жизнь 157 771 человек. 

Всего к 30 июля выявили 6 242 066 случаев заражения коронавирусом. Победить болезнь удалось 5 588 848 людям. 

Напомним, что ранее Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах в Москве. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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