Заболевших стало на 23 564 человека больше

Оперативный штаб поделился актуальной статистикой по коронавирусу в России. За последние сутки было выявлено 23 564 новых случая.

Первое место по числу новых случаев занимает Москва, где вирус подцепили 3481 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 1916 новых случаев. Замыкает тройку печального рейтинга Московская область – 1453 зараженных.

Меньше всего новых заболевших в ЧАО и НАО – там положительный тест сдали 19 и 12 человек соответственно.



Жертвами коронавируса за последние сутки стали 794 россиянина. За все время инфекция унесла жизнь 157 771 человек.

Всего к 30 июля выявили 6 242 066 случаев заражения коронавирусом. Победить болезнь удалось 5 588 848 людям.

Напомним, что ранее Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах в Москве.