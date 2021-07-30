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Оперативный штаб поделился актуальной статистикой по коронавирусу в России. За последние сутки было выявлено 23 564 новых случая.
Первое место по числу новых случаев занимает Москва, где вирус подцепили 3481 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 1916 новых случаев. Замыкает тройку печального рейтинга Московская область – 1453 зараженных.
Меньше всего новых заболевших в ЧАО и НАО – там положительный тест сдали 19 и 12 человек соответственно.
Жертвами коронавируса за последние сутки стали 794 россиянина. За все время инфекция унесла жизнь 157 771 человек.
Всего к 30 июля выявили 6 242 066 случаев заражения коронавирусом. Победить болезнь удалось 5 588 848 людям.
Напомним, что ранее Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах в Москве.
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