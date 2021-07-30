В городе сложилась тяжелая эпидемиологическая обстановка

Наша страна продолжает сражаться с пандемией коронавирусной инфекции. Ситуация в регионах отличается. Так, в Санкт-Петербурге дела идут не лучшим образом. На этом фоне власти решили ввести обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.



Речь идет о работниках сферы услуг, в частности, общественного питания, салонов красоты. Теперь люди, задействованные в определенных отраслях, для допуска к работе должны привиться. В каждой такой компании к 1 октября нужно вакцинировать не менее 80% сотрудников.

С 15 октября данное требование распространяется на работников розничной торговли, а также транспортную, образовательную, медицинскую и туристскую сферы, пишет РИА "Новости".

Ранее стало известно, что вакцинацию от коронавируса прошли почти 88% работников коммунального хозяйства Москвы.