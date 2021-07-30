В Москве отменили обязательное ношение перчаток

В Москве отменили обязательное ношение перчаток
Фото: АГН Москва/Сергей Ведяшкин
Маски же по-прежнему нужно надевать в общественных местах

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о том, что ситуация с коронавирусом в городе улучшается. Массовая вакцинация и другие меры безопасности привели к тому, что число новых случаев заражения COVID-19 снизилось в 2,2 раза, госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению со статистикой второй половины июня.

Градоначальник отметил, что в этих условиях можно продолжить смягчение ограничений. Так, теперь в общественных местах, например в магазинах и транспорте, можно не носить перчатки. Собянин уже подписал соответствующий приказ, опубликованный на сайте mos.ru.

Однако маски все так же нужно надевать, чтобы обезопасить себя от коронавируса. Собянин подчеркнул, что эту меру защиты от инфекции необходимо сохранить, пока число заболеваний не достигнет минимума. 

Мэр столицы также призвал всех тех, кто еще не вакцинировался от COVID-19, не затягивать с этим решением. Прививка от коронавируса позволит обезопасить не только свое здоровье, но и приблизить конец пандемии. 

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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