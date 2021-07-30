75% сотрудников Департамента культуры Москвы вакцинировались от COVID-19

69% работников подведомственных учреждений также привились от коронавируса

В Департаменте культуры Москвы перевыполнили план по вакцинации сотрудников. Так, стало известно, что к 28 июля прививку от коронавируса сделали 75% работников.

В подведомственных учреждениях тоже не отстают – там 69% сотрудников защитили себя от COVID-19. Об этом сообщил Оперативный штаб по Москве в своем телеграм-канале.

Как известно, в столице работники сферы услуг, госслужащие и сотрудники организаций, которые подведомственны органам власти, должны сделать обе прививки от коронавируса. Предприятия и организации должны обеспечить вакцинацию 60% сотрудников к 15 августа.

Вакцинироваться можно любым удобным способом. Так, сделать прививку можно в поликлиниках, обратиться к медикам в павильонах "Здоровая Москва", а также в городских парках, во флагманских центрах госуслуг "Мои Документы". А еще защитить свое здоровье от инфекции можно в частных клиниках, торговых центрах и в других общественных местах. Полный список мест, где можно сделать прививку, есть на сайте mos.ru.

Узнать ответы на популярные вопросы также можно на портале. Так, например, работодателям там объясняют, как рассчитать 60% сотрудников, которые подлежат вакцинации.

Свою точку зрения на обязательную вакцинацию в столице можно выразить в онлайн-голосовании. С 29 по 30 июля проходит тестирование опроса.