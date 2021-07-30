В Подмосковье назвали худшие округа по заболеваемости коронавирусом

За сутки заразились 1453 человека

Ситуация с коронавирусом в Подмосковье остается непростой. Так, за прошедшие сутки инфицированных стало на 1453 человека больше. 

Больше всего новых случаев было выявлено в Люберцах – 133 заболевших. Далее следует Балашиха, где положительный тест сдали 115 человек. В Ленинском округе ситуация немногим лучше – 100 новых случаев, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

В Пушкино и Королеве было выявлено по 87 и 82 случая соответственно. 

Более благоприятная ситуация в Орехово-Зуевском округе, где заболело 34 жителя, и в Истре, в которой на карантин ушел 31 человек. 

Напомним, что ранее Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах в Москве. 

Источник: Министерство здравоохранения Московской области ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Американской спортсменке стало мерзко от успехов россиян на Олимпиаде-2020

Она уверена, что команды из РФ "здесь быть не должно"

Литовская стена из колючей проволоки у Белоруссии приведет к катастрофическим последствиям

Ближе к концу августа госграница может превратиться в массовое кладбище погибших животных

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей