За сутки заразились 1453 человека

Ситуация с коронавирусом в Подмосковье остается непростой. Так, за прошедшие сутки инфицированных стало на 1453 человека больше.

Больше всего новых случаев было выявлено в Люберцах – 133 заболевших. Далее следует Балашиха, где положительный тест сдали 115 человек. В Ленинском округе ситуация немногим лучше – 100 новых случаев, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В Пушкино и Королеве было выявлено по 87 и 82 случая соответственно.

Более благоприятная ситуация в Орехово-Зуевском округе, где заболело 34 жителя, и в Истре, в которой на карантин ушел 31 человек.

Напомним, что ранее Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах в Москве.

