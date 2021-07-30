Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Евро опустился ниже 87 рублей
- Озвучен прогноз по курсу валют на неделю с 26 июля по 1 августа
Ситуация с коронавирусом в Подмосковье остается непростой. Так, за прошедшие сутки инфицированных стало на 1453 человека больше.
Больше всего новых случаев было выявлено в Люберцах – 133 заболевших. Далее следует Балашиха, где положительный тест сдали 115 человек. В Ленинском округе ситуация немногим лучше – 100 новых случаев, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
В Пушкино и Королеве было выявлено по 87 и 82 случая соответственно.
Более благоприятная ситуация в Орехово-Зуевском округе, где заболело 34 жителя, и в Истре, в которой на карантин ушел 31 человек.
Напомним, что ранее Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах в Москве.
Она уверена, что команды из РФ "здесь быть не должно"
Ближе к концу августа госграница может превратиться в массовое кладбище погибших животных