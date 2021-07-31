Когда Россию накроет четвертая волна ковида – прогноз врачей

Когда Россию накроет четвертая волна ковида – прогноз врачей
Фото: pixabay.com
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Медики считают, что вспышки заболеваемости будут случаться каждые семь-восемь месяцев

Врачи спрогнозировали, когда россиянам ждать новой волны коронавируса. Так, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок считает, что заболеваемость опять вырастет уже в начале октября. Медик сослался на собственные наблюдения и предупредил, что рост заражений будет, вероятно, происходить каждые семь или восемь месяцев. Он привел в пример эпидемию гонконгского гриппа, у которой так же было несколько вспышек.

В октябре новая волна только начнет набирать силу, отметил иммунолог Николай Крючков. Эксперт считает, что больше всего заражений коронавирусом в России зафиксируют в ноябре и декабре. Медик отметил, что рост заболеваемости будет резким, если россияне не будут активно делать прививки против ковида. Также он указал на необходимость профилактических мероприятий.

Крючков добавил, что в настоящее время третья волна опасного вируса перетекла из столицы и Питера в регионы. Он подчеркнул, что особую ситуацию именно в региональном масштабе важно учитывать. Особенно когда россияне вернутся домой после отпусков в Сочи, Крыму и т.д.

По данным оперштаба на 31 июля, в России за сутки заразились 23 807. Общее же число случаев коронавируса составляет 6 265 873.

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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