От COVID-19 за сутки излечились 17 271 человек

Оперативный штаб рассказал о ситуации с коронавирусом в России. За последние 24 часа в стране выявили 22 804 случаев заражения. Всего перенесли инфекцию 6 288 677 россиян.

Москва по-прежнему возглавляет антирейтинг. В столице заболели 2484 горожан. В Санкт-Петербурге положительные тесты сдал 1911 россиянин. В Московской области на самоизоляцию ушли 1658 жителей.

Умерли за последние 24 часа 789 жителей страны. За все время от коронавируса скончались 159 352 человек.

Вернулись к привычной жизни 17 271 выздоровевших россиян за сутки. За все время одолеть болезнь смогли 5 625 890 человек.