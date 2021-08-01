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Оперативный штаб рассказал о ситуации с коронавирусом в России. За последние 24 часа в стране выявили 22 804 случаев заражения. Всего перенесли инфекцию 6 288 677 россиян.
Москва по-прежнему возглавляет антирейтинг. В столице заболели 2484 горожан. В Санкт-Петербурге положительные тесты сдал 1911 россиянин. В Московской области на самоизоляцию ушли 1658 жителей.
Умерли за последние 24 часа 789 жителей страны. За все время от коронавируса скончались 159 352 человек.
Вернулись к привычной жизни 17 271 выздоровевших россиян за сутки. За все время одолеть болезнь смогли 5 625 890 человек.
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