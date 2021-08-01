Собянин озвучил условие ввода ограничений из-за коронавируса

Основной фактор принятия решения - заполняемость больничных коек

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал в интервью РБК, как в Москве решают, вводить или снимать ограничительные меры из-за эпидемии COVID-19. Глава города объяснил – все дело в том, сколько людей попадают в больницы.

Собянин отметил, что для заболевших коронавирусом в столице подготовлено 23 тысячи мест в медучреждениях. Если две трети из них заняты, значит, пора предпринимать серьезные действия. Так было в мае-июне, когда ввели не общий локдаун, а точечные меры.

Как поведал Собянин, как только власти заметили, что заболеваемость снижается, больничные койки стали выводить из коронавирусного оборота, возвращать плановую помощь медиков и отменять ограничения.

По его словам, пандемия – это изменяющаяся система, которая требует управленческой работы, то есть своевременно принимать решения об ограничительных мерах.

В результате того, что в общепит три недели можно было войти только по QR-коду, жители города гораздо чаще стали прививаться от COVID-19 и реже контактировать между собой. За этот период число заражений инфекцией снизилось в два раза.

Градоначальник также пояснил, почему в начале лета статистка заболеваемости стремительно выросла. Мэр Москвы указал на то, что весной уже знали о новом штамме "дельта". Однако тогда мало кто им заражался и узнать, как протекает болезнь было неоткуда.

Собянин признался, что при этом у него была внутренняя тревога, так как в мае эпидемия должна была пойти на спад. Ведь уже многие люди переболели, многие вакцинировались – коллективный иммунитет уже был большим. В итоге в мае ничего не закончилось, число заболевших начало расти. Десятидневные выходные не спасли ситуацию – цифра только увеличивалась, а в июне – еще более стремительно. Тогда эксперты провели анализ штаммов и выяснили, что всего за месяц количество заболевших с пары случаев достигло 80%.