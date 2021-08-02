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Оперативный штаб рассказал о ситуации с коронавирусом в России ко 2 августа 2021 года. За сутки в стране выявили 23 508 новых случаев заражения COVID-19. За все время заболели 6 312 185 человек.
В Москве инфицировались 3330 горожан за последние 24 часа. В Санкт-Петербурге врачи поставили 1914 диагнозов "коронавирус". В Московской области положительные тесты сдали 1596 жителей.
За сутки зафиксировано 785 летальных случаев. Всего с болезнью не справились 160 137 пациентов.
Выздоровевших стало больше на 14 893 россиян. За все время излечились 5 640 783 жителей страны.
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