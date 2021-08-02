Свежая статистика по коронавирусу в России на 2 августа

Свежая статистика по коронавирусу в России на 2 августа
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
От инфекции излечились за сутки 14 893 человек

Оперативный штаб рассказал о ситуации с коронавирусом в России ко 2 августа 2021 года. За сутки в стране выявили 23 508 новых случаев заражения COVID-19. За все время заболели 6 312 185 человек.

В Москве инфицировались 3330 горожан за последние 24 часа. В Санкт-Петербурге врачи поставили 1914 диагнозов "коронавирус". В Московской области положительные тесты сдали 1596 жителей.

За сутки зафиксировано 785 летальных случаев. Всего с болезнью не справились 160 137 пациентов.

Выздоровевших стало больше на 14 893 россиян. За все время излечились 5 640 783 жителей страны. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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