Испытания препарата начнутся уже в сентябре

Созданная Институтом стволовых клеток человека вакцина от коронавируса "Бетувакс-КоВ-2" будет, согласно прогнозам, безопасна для людей, страдающих от хронических и аутоимунных заболеваний. Ее испытания начнутся в сентябре. Об этом сообщает "Пятый канал".

Всего в исследованиях примут участие около ста человек от 18 до 60 лет – пока без хронических заболеваний. Пока заявка на проведение тестов находится на рассмотрении у Минздрава.

Вакцина представляет собой субъединичный рекомбинантный препарат нового поколения на основе сферических частиц из природного материала. Они имитируют вирусные частицы, содержащие поверхностный антиген (белок) коронавируса, передает 5-tv.ru.