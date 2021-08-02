В России появится вакцина для людей с хроническими заболеваниями

Испытания препарата начнутся уже в сентябре

Созданная Институтом стволовых клеток человека вакцина от коронавируса "Бетувакс-КоВ-2" будет, согласно прогнозам, безопасна для людей, страдающих от хронических и аутоимунных заболеваний. Ее испытания начнутся в сентябре. Об этом сообщает "Пятый канал". 

Всего в исследованиях примут участие около ста человек от 18 до 60 лет – пока без хронических заболеваний. Пока заявка на проведение тестов находится на рассмотрении у Минздрава. 

Вакцина представляет собой субъединичный рекомбинантный препарат нового поколения на основе сферических частиц из природного материала. Они имитируют вирусные частицы, содержащие поверхностный антиген (белок) коронавируса, передает 5-tv.ru.

Источник: 5-tv.ru ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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